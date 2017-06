Capello a Premium: "Ho detto no alla Nazionale, Ibra super"

Fabio Capello è stato il primo allenatore di Zlatan Ibrahimovic in Italia, ecco perché, 12 anni e centinaia di gol dopo, è interessante conoscere il suo punto di vista sullo svedese. Ecco le parole in esclusiva a Premium Sport, prima della presentazione del film-documentario "Ibrahimovic – Diventare leggenda": "Lo vidi per la prima volta quando allenavo la Roma, notai subito la grande tecnica. Quando andai alla Juventus chiesi di acquistarlo perché un giocatore con la sua prestanza fisica e le sue qualità tecniche non l’avevo mai visto".



Ma i primi tempi di Ibra bianconero non furono facili: "Dopo un mese vidi che aveva ampi margini di miglioramento, così lavorò tutti i giorni per migliorarsi. Un’altra cosa che non aveva nel dna era il gol, lui si divertiva di più a fare assist, ma seguì il mio consiglio di essere più cattivo sotto porta e diventò anche un goleador: è umile e orgoglioso perché a lui piace essere il numero uno".



Capello, per spronarlo, fece vedere allo svedese dei video di Van Basten: "Verissimo, gli dissi che tecnicamente aveva le qualità dell'olandese e gli feci vedere i movimenti in area e alcuni gol dell'ex rossonero: lui capì cosa doveva fare e i risultati penso si siano visti". L'allenatore, poi, svela un retroscena di mercato: "Lo volevo già ai tempi della Roma ma in quel periodo in avanti eravamo coperti, avevamo Batistuta, Totti, Montella, Delvecchio e Cassano e non lo acquistammo". Ma come si gestiscono giocatori dalla grande personalità come Ibra? "Facendogli capire che certe cose vanno fatte per raggiungere determinati risultati e vanno fatte per la squadra. Lui è sempre stato un giocherellone che si divertiva a fare giocate fine a se stesse".



Infine, un po' di azzurro nelle parole di Capello: "Ho avuto dei contatti in ottica Nazionale ma ho detto di no perché non mi sento di lavorare con l'Italia. Faccio gli auguri a Ventura, che sta facendo qualcosa di diverso. E’ una nazionale piena di giovani, contro il Liechtstein tutti pensano che sia una gara agevole ma io credo che a livello delle Nazionali non ci siano gare facili. Se convocherei Balotelli? E’ un problema che non mi pongo e passo la palla a Ventura".