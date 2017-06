Caos Parma, ancora senza allenatore e ds: ipotesi Crespo

Non c'è pace in casa Parma. Mercoledì sera il Sassuolo ha deciso di non liberare Francesco Palmieri: l’ex centravanti rimarrà a dirigere il Settore Giovanile dei neroverdi. Salta dunque il suo ritorno a Collecchio (ha diretto il Settore Giovanile tra il 2007 e il 2015), con i gialloblù ancora senza direttore sportivo e allenatore a nove giorni dagli esoneri di Minotti, Galassi e Apolloni che hanno provocato le dimissioni del presidente Nevio Scala.

Una vera e prorpia autogestione in casa ducale, con al timone il tecnico della Berretti Stefano Morrone, che sarà in panchina anche sabato, quando al Tardini arriverà il Bassano per uno scontro diretto ad alta quota. Per quanto riguarda il ruolo di ds, il vicepresidente Ferrari vorrebbe portare in dirigenza un profilo di grande esperienza (più o meno come fatto dal Venezia con Perinetti), mentre per la panchina resta tutto in stand-by.

Delio Rossi, che era la prima opzione, ha declinato l'offerta e i nomi di Scazzola e Torrente, proposti da alcuni intermediari, non convincono. Nelle prossime ore è in programma un incontro con Andrea Mandorlini, che fino a giugno è sotto contratto col Verona. Infine l’ipotesi Crespo, che anche se divide il cda parmense, resta sullo sfondo forte dell’appoggio della tifoseria. Intanto, però, passano i giorni e il Parma rischia di perdere tempo prezioso.