Caos nel calcio USA: il Miami di Nesta a rischio chiusura

E' un vero e proprio terremoto quello che sta sconvolgendo il calcio USA e l'epicentro è il Tribunale. Ieri infatti la Nasl, la Lega che negli Anni 70 lanciò il soccer negli States e che tra le sue 8 affiliate ha anche il Miami Fc di Nesta e i New York Cosmos di Savarese, ha avviato un’azione legale contro la Ussf (United States Soccer Federation): l’accusa, che invoca l'antitrust, denuncia la Federazione di gestire il calcio in modo da favorire la Mls (loro partner commerciale).

La Nasl contesta al movimento calcistico americano l'assenza di promozioni e retrocessioni da una Lega all’altra (unico al mondo tra i campionati Fifa) e la mancanza di un criterio meritocratico per accedere alla prima, seconda o terza divisione. L’unica meritocrazia è il denaro: chi paga di più è in Mls, chi ha meno soldi gioca nella Nasl o nella Usl, un’associata della Mls.

Riccardo Silva, il proprietario del Miami che ha dominato il campionato ma ovviamente non è stato promosso, ha quindi chiesto al Tas di Losanna di far adattare il soccer Usa al resto dei campionati Fifa oppure di uscirne. Una prospettiva tremenda per gli americani, che sperano di organizzare il Mondiale del 2026.

E allora dopo l’azione legale di Silva ecco la "ripicca" della Federazione, che per il 2018 ha "retrocesso" d’ufficio la Nasl dalla Division 2 perché la Lega non sarebbe in grado di iscrivere al prossimo campionato il numero legale di 12 squadre (peccato però che quest'anno le squadre fossero solo 8...).

Il risultato è che se non verrà trovata una soluzione la Nasl rischia seriamente di chiudere bottega per sempre. L'ultima parola spetta al Tribunale.