Cannavaro idolo in Cina: è in Champions League

Tu chiamali, se vuoi, miracoli. Il Tianjin Quanjian ha speso tanto sul mercato, è vero, ma di certo le altre non sono rimaste a guardare in Cina. Così è evidente che nel terzo posto raggiunto all'ultima giornata della Super League ci sia la mano di Fabio Cannavaro, l'allenatore. La sua avventura finisce con i giocatori che lo portano in trionfo: li lascia dopo averli guidati in due stagioni dalla Serie B alla Champions League. Almeno ai preliminari.

Third place and access to the play-off round for the AFC Champions League.

Great job guys!!!#tianjin #quanjian pic.twitter.com/3N5moMBmz2 — Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) 4 novembre 2017

A tre giornate dalla fine il Tianjin Quanjian era quarto, a 4 punti di distacco dall'Hebei, la squadra di: l'ha battuta nello scontro diretto e si è portato a -1, poi all'ultimo turno il sorpasso miracoloso. L'Hebei, infatti, perde 5-4 (5-4!) contro lo(il club dove gioca Pellè, che però ha saltato la partita), nonostante, e contemporaneamente il Tianjin vince 2-1 sul campo del Guangzhou Evergrande, che si erano già assicurati il trionfo in campionato e che (par condicio) avevano perso anche contro l'Hebei nel turno precedente.Il terzo posto vale così l'accesso ai preliminari, dove Fabio Cannavaro molto probabilmente non ci sarà. Proprio così: il tecnico italiano sarà sostituito da Paulo Sousa e, la squadra che ha appena battuto e che da anni domina in Cina.