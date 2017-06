Campioni, Giuffrida tenta l'avventura negli States

"Ho deciso che alla fine non si è mai troppo grandi per una bella esperienza ed ho accettato questa grande possibilità di giocare qualche mese negli States". Inizia così il post su Facebook, di Christian Giuffrida: l'attaccante romano, 32 anni, nel 2004/05 era diventato famoso in Italia con l'avventura mediatica di "Campioni", la squadra del Cervia allenata dal nostro Ciccio Graziani.



Dopo un'esperienza in Svizzera al Bellinzona, Giuffrida (seconda punta o esterno offensivo destro) si è destreggiato in Eccellenza e serie D tra Pomezia, Monterosi, Fregene, Anzio e Ravenna. Ora l'avventura nella quarta divisione american nelle fila del Pierce County FC, progetto di College Life Italia - come ricorda MlsSoccerItalia.com - a forti tinte azzurre (la rosa, composta da ragazzi che studiano in America grazie alle borse di studio, vede tanti giocatori italiani).



“Siamo arrivati a presentarvi l’ultimo giocatore e vogliamo chiudere con una bella sorpresa. A completare l’attacco del Pierce County FC a Seattle ci sarà Christian Giuffrida!!! L’attaccante romano che ricordiamo tra le file del Cervia di “Campioni, il sogno" il benvenuto ufficiale del club americano.