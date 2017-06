Campione UFC sfida Ibrahimovic: "Se vuoi combattere sono qui"

Il campione della UFC (Ultimate Fighting Championship) Danny “Hot Chocolate” Roberts ha voluto lanciare un guanto di sfida a Zlatan Ibrahimovic: “Se è disposto a combattere, io sono qui - ha detto il lottatore inglese - Mi piacerebbe vederlo nell’Oktagon per vedere cosa è in grado di fare. Allo stesso tempo, uno come Zlatan aggiungerebbe sicuramente valore per noi e per il nostro sport”.

L'attaccante svedese oltre ad essere famoso per essere un "duro" è anche cintura nera di taekwondo, ma è difficile credere che accetterà la sfida che gli è stata lanciata. Sicuramente, però, la risposta del centravanti dello United non si farà attendere.