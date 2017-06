Campionato fermo, ma su Premium è una domenica a tutto calcio

I campionati sono fermi per la pausa delle nazionali, ma sui canali Premium il calcio continua senza sosta. Domenica di grande spettacolo con le qualificazioni a Russia 2018 del girone africano, le emozioni del campionato argentino, gli highlights della 14esima giornata di Serie B e, per chi volesse passare dal pallone rotondo a quello ovale, anche una grande notte di Nfl.

Si parte alle 17 in punto con una sfida che sa di scudetto con l'Egitto del romanista Salah che cerca una vittoria che vorrebbe dire primo posto del Gruppo E contro il Ghana dello juventino Asamoah (diretta su Premium Sport 2) e si prosegue alle 20, questa volta su Premium Sport HD, con le emozioni della Primera Division argentina. Il Velez Sarsfield, alla disperata caccia di punti, ospita il Defensa y Justicia in un vero e proprio scontro salvezza che promette gol e spettacolo (sono due delle peggiori difese del torneo).

In serata, nell'edizione delle 23.30 del telegiornale, anche tutti gli highlights della 14esima giornata di Serie B, con il Verona che ospita il Novara e cerca di allungare in testa e il Bari del neo-tecnico Colantuono che gioca in posticipo al San Nicola contro lo Spezia.

Per chi non riuscisse proprio a prendere sonno e magari si fosse un po' stufato di tutto questo calcio, Premium Sport 2 propone 9 ore di diretta con lo show della Nfl: il via alle 19 con Philadelphia-Atlanta, si prosegue alle 22.30 con Pittsburgh-Dallas e si conclude a notte fonda con la sfida delle 2.25 tra New England e Seattle. Una domenica di grande sport, naturalmente in esclusiva su Premium