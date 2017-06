Camorra, il pm chiede 14 anni di reclusione per Taglialatela

Il pubblico ministero di Napoli Maria Cristina Ribera ha chiesto 14 anni di reclusione per Pino Taglialatela nel processo nei confronti degli esponenti del clan Mallardo di Giugliano in Campania.



L'ex portiere tra le altre di Napoli e Fiorentina è accusato del reato di associazione di stampo camorristico e intestazione fittizia di beni. Per sei esponenti del clan le richieste vanno dai 4 ai 24 anni di carcere. Una di quelle più pesanti è arrivata dunque per l'ex giocatore di Serie A.