Calciopoli, confermata la radiazione per Moggi

L'ultima speranza di rientrare nel mondo del calcio si è scontrata con la decisione della quinta sezione del Consiglio di Stato, resa pubblica mercoledì: il ricorso di Luciano Moggi contro la radiazione a vita dal mondo del calcio, decisa dalla Corte Federale della Figc, è stato dichiarato "inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice statale" e quindi la decisione dell'11 maggio 2012 resta insindacabile.



Così, per l'ex dirigente della Juventus coinvolto in Calciopoli rimane la "preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione calcio": di fatto, la fine della carriera sportiva di Moggi.