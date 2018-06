Calciomercato, le trattative di oggi 17 giugno

23:55 Kramaric, ipotesi Bayern

Andrej Kramaric non scarta l'ipotesi Bayern: "Ho visto quello che i media hanno scritto - ha detto l'attaccante croato dell'Hoffenheim - , ma non c'è bisogno di allertarsi, la mia priorità è la Coppa del Mondo, quindi ne parleremo dopo".

23:00 Mossa Milan per Morata

L'ultima mossa del Milan per arrivare ad Alvaro Morata è piuttosto sorprendente: Massimiliano Mirabelli ha bussato alla porta del Chelsea per proporre uno scambio con Gigio Donnarumma, provando ad approfittare del rifiuto di Courtois a rinnovare il contratto in scadenza nel 2019. Per ora la risposta dei Blues è stata piuttosto freddina, i rossoneri contano sul possibile arrivo di Sarri, un allenatore italiano, per riaprire la trattativa.

22:00 Fiorentina, Soucek si allontana

Jaroslav Tvrdik, presidente dello Slavia Praga, ha negato una possibile cessione di Tomas Soucek, obiettivo per il centrocampo della Fiorentina, sul proprio profilo Twitter: "Non c’è niente di vero riguardo a ciò che si scrive in Italia. Il giocatore per noi è incedibile, lo abbiamo già comunicato sia all’agente che al calciatore. La priorità per noi è che resti: al momento non ci sono trattative per la cessione sua e di nessun altro".

21:00 Srna-Cagliari, è fatta

Tutto fatto per Darijo Srna: il terzino destro croato classe 1982 firmerà la prossima settimana con il Cagliari e si sottoprrà alle visite mediche: un altro veterano straniero arriva in Sardegna dopo Bruno Alves e Van der Wiel nel recente passato.

20:00 Mirabelli: "Niente illusioni"

Massimiliano Mirabelli parla chiaro. "Faremo un mercato preciso e contenuto - spiega il d.s. del Milan -. Tantissimi giocatori del Milan sono al centro dell'attenzione di altri grandi club. Noi faremo di tutto affinché questi restino in rossonero. Abbiamo tanti giocatori giovani e una rosa forte, che rappresenta un grande patrimonio per noi. Morata un nostro obiettivo? Fare dei nomi ora è superfluo. Non vogliamo illudere i nostri tifosi. Aspettiamo di sapere se e quali paletti ci imporrà la Uefa; poi decideremo come operare per migliorare la nostra rosa. Siamo tranquilli. Abbiamo una proprietà solida, che ha sempre rispettato le varie scadenze economiche. In più abbiamo un grande patrimonio di squadra e di tifosi: da questi punti fissi dobbiamo ripartire. Di certo, il Milan ha sempre un grande fascino ed è in grado di attirare anche i grandi campioni".

19:00 POGBA: "FUTURO? PARLO SPESSO CON DYBALA"

Paul Pogba parla così del suo futuro: "Adesso sono in Nazionale, non voglio parlare di ciò che accadrà con il club. Sì, parlo spesso con Dybala, come con Umtiti che gioca a Barcellona, ma non vuol dire che andrò a giocare lì!”.

17:00 NAGATOMO: "INTER E GALATASARAY DECIDANO"

Così Nagatomo sul futuro: "Prima dicono che il Galatasaray ha trovato l'accordo con l'Inter, poi che questo accordo non c'è. Tutto quello che succede sono notizie nuove per me. Ma è una questione che riguarda il club, io in questo momento sono concentrato solo sul Mondiale".

16:00 NAPOLI, RUIZ SEMPRE PIU' VICINO

Una volta ceduto Jorginho al Manchester City, il Napoli partirà all'assalto di Fabian Ruzi: De Laurentiis pagherà al Betis la clausola di 30 milioni di euro offrendo al centrocampista spagnolo un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione.

15:30 LAZIO, DURMISI VICINISSIMO

La Lazio sta per piazzare un colpo in entrata. Secondo quanto riporta Marca i biancocelesti hanno trovato l'accordo con il Betis Siviglia per Durmisi sulla base di 7 milioni di euro. Adesso manca solo il sì del laterale sinistro danese.

14:00 BESIKTAS FORTE SU BRUNO PERES

Non appare più così certo il ritorno di Bruno Peres al Torino. I garanata avevano trovato l'intesa con la Roma (prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto a 7): l'affare non è però ancora andato in porto e ora, riferisce Tuttosport, si è inserito il Beiktas che offre un ingaggio più alto al laterale brasiliano.

13:10 ROMA, ANCHE COURTOIS

In casa Roma bloccata la situazione in uscita di Alisson. Il Real Madrid non fa l'affondo decisivo per il portiere, i giallorossi comunque si guardano attorno per il sostituto con Areola in vantaggio su Meret, Monchi potrebbe fare un tentativo anche per Courtois (dipenderà anche da Sarri, destinato al Chelsea).

12:50 "NAINGGOLAN, ACCORDO INTER-ROMA"

Ci siamo per il passaggio di Nainggolan all'Inter. i nerazzurri avrebbero trovato l'accordo con la Roma (affare da 35 milioni, inserimento del giovane Zaniolo come parziale contropartita) per il centrocampista belga che potrebbe sbarcare a Milano per le visite mediche a inizio luglio come riferisce Tuttosport.

12:00 IPOTESI SCAMBIO LAPADULA-DESTRO

Come riporta la Gazzetta dello Sport Genoa e Bologna starebbero studiando uno scambio. Gianluca Lapadula andrebbe in Emilia mentre Mattia Destro farebbe il percorso inverso per vestire la maglia del Grifone.

11:40 ROMA, DI FRANCESCO VERSO IL RINNOVO

Potrebbe arrivare a breve il rinnovo di Eusebio Di Francesco. Il tecnico dovrebbe prolungare fino al 2021 con la Roma: previsto un aumento d'ingaggio fino a quasi 3 milioni (ora ne guadagna 2). Lo riporta il Corriere dello Sport.

11:00 IL BARCELLONA SI FIONDA SU GOLOVIN

La Juventus prova ad accelerare per Golovin (la valutazione di 25 milioni è destinata a salire dopo la grande prestazione contro l'Arabia Saudita) perché sul centrocampista russo c'è anche il Barcellona. Difficile che la trattativa possa andare a buon fine a Mondiale in corso.

10:15 L'INTER INSISTE PER MALCOM

Buone notizie per l'Inter sul fronte Malcom. Il Bordeaux starebbe abbassando le pretese per il 21enne brasiliano e aprirebbe alla possibilità del prestito con diritto di riscatto (a 40 milioni). Il giocatore gradirebbe la destinazione milanese e per lui sarebbe pronto un contratto quinquennale. Lo scrivono Corriere dello Sport e Tuttosport.

09:50 RONALDO, PRESSING DI UNITED E PSG

Manchester United e Psg all'assalto di Cristiano Ronaldo. José Mourinho, arrivato a Mosca, si sarebbe mosso in prima persona per andare in pressing sul connazionale e convincerlo a tornare in Inghilterra (lo Special One ha lo stesso procuratore di CR7, Jorge Mendes) come riferisce il nostro Claudio Raimondi. Il club di Al-Khelaifi, libero in parte dai lacci del Fair Play Finanziario, non sta a guardare e secondo il Corriere dello Sport sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta da urlo per l'attaccante: 45 milioni di euro all'anno.

09:20 NAPOLI, CONTATTI COL PSG PER AREOLA

Il Napoli avrebbe individuato l'obiettivo numero uno per la porta. Secondo il Corriere dello Sport il club azzurro ha contattato il Psg per Areola, pupillo di Carlo Ancelotti e seguito anche dalla Roma. I parigini sarebbero disposti a trattare sulla base di 20-25 milioni di euro.

09:00 LAZIO-ACERBI, CI SIAMO

Francesco Acerbi si avvicina alla Lazio. Il club biancoceleste è disposto a offrire 10 milioni mentre il Sassuolo ne chiede 15: l'intesa potrebbe essere trovata sulla base di 12-13 milioni. Previsto un vertice tra le due società come riferisce la Gazzetta dello Sport.

08:40 ROMA, SPUNTA PASTORE

Ipotesi suggestiva per la Roma. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport i giallorossi starebbero pensando a Javier Pastore. Il Psg deve vendere (servono 60 milioni di euro entro il 30 giugno) a causa del Fair Play Finanziario e l'argentino sarebbe contento di tornare a giocare in Serie A. Potrebbero essere sufficienti 15-20 milioni ma l'ex Palermo, che prenderebbe il posto di Nainggolan, dovrebbe ridursi l'ingaggio (percepisce attualmente 6 milioni).

08:00 IL PADRE DI MILINKOVIC: "JUVE SQUADRA IDEALE"

Milinkovic-Savic spinto alla Juventus da suo padre Nikola. "Lo vedrei benissimo in bianconero e glielo ho detto più volte. La Juventus sarebbe la squadra ideale, perfetta per lui. A Torino, in una grande società prestigiosa e plurititolata come quella bianconera che da anni domina la scena, avrebbe la possibilità di crescere e migliorare ancora sino ad arrivare alla piena maturità. Dopo tre stagioni a Roma, Sergej conosce alla perfezione il campionato italiano, si è ambientato e integrato alla grande, ha imparato bene la lingua. Con giocatori di altissimo livello come i vari Dybala, Douglas Costa e compagnia lui potrebbe vincere lo Scudetto, la Coppa Italia e dare un importante contributo per trionfare in Champions League, perché no? La Juve va sempre molto lontano in questa competizione", le parole a Tuttosport.