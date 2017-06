Calcio in lutto: Tioté muore a 30 anni per arresto cardiaco

Il mondo del calcio è in lutto. Cheik Tioté, centrocampista ivoriano del Beijing Enterprises, è morto a 30 anni a causa di un arresto cardiaco che lo ha colpito nel corso dell'allenamento.



L'ex giocatore del Newcastle (fino allo scorso febbraio) è collassato davanti ai compagni di squadra ed è stata purtroppo inutile la corsa in ospedale. Nel corso della sua carriera Tioté aveva giocato anche con le maglie di Anderlecht, Roda e Twente.

may Allah gives grant you jannah brother Tiote