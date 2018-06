Calcio femminile, storica qualificazione: Italia ai Mondiali dopo 20 anni

Se c'è un'Italia che non parteciperà ai Mondiali in partenza in Russia giovedì prossimo, un'altra festeggia una grande qualificazione. Stiamo parlando della Nazionale femminile che dopo ben 20 anni (l'ultima volta era stata nel 1999 negli Stati Uniti) riesce a strappare il pass per la massima competizione che si disputerà in Francia nel 2019.



Le azzurre possono esultare grazie al netto e trionfale 3-0 sul Portogallo al Franchi di Firenze (a segno Girelli al 3', Salvai all'11' e Bonansea al 91'): la squadra di Milena Bertolini centra così il settimo successo in sette partite nel gruppo F e si mette al riparo da spiacevoli sorprese nella trasferta in Belgio a settembre (ultimo turno del girone).