Calcio, ecco le 20 squadre più forti di sempre: ci sono quattro italiane

Da sempre, il sito fourfourtwo.com è un riferimento per classifiche di ogni tipo. Questa volta gli inglesi hanno provato a trovare le 50 squadre di calcio più forti di sempre, una missione ai limiti dell'epico che non potrà che dividere e far discutere. Ecco le prime venti, nelle quali trovano posto anche il Milan del ciclo 1987-91 (terzo), l'Inter '60 delle due coppe dei campioni (ottava), il Grande Torino tredicesimo e la Juventus di Platini e Trapattoni (18.ma). Vince l'Ajax 1965-73 con il genio di Cruijff seguita dal Brasile 1970 di Pelé ma ci sono anche esempi più recenti come la Spagna di Del Bosque o il Barcellona di Guardiola.



La classifica: 1) Ajax 1965-73; 2) Brasile 1970; 3) MILAN 1987-91; 4) Real Madrid 1955-60; 5) Barcellona 2008-11; 6) Liverpool 1975-84; 7) Spagna 2007-12; 8) INTER 1962-26; 9) Santos 1955-68; 10) Ungheria 1950-56; 11) Benfica 1959-68; 12) Bayern Monaco 1967-76; 13) TORINO 1945-49; 14) Celtic 1965-74; 15) Manchester United 1995-2001; 16) Germania dell'Ovest 1970-76; 17) Independiente 1971-75; 18) JUVENTUS 1980-96; 19) Olanda 1974-78; 20) Dinamo Kiev 1985-87.