Cagliari, sei mesi di squalifica a Pennington per aggressione all'arbitro

Nicholas Pennington, centrocampista e capitano del Cagliari Primavera, rischia di subire un brusco stop ai sogni di diventare un calciatore professionista (lo scorso 27 novembre è anche andato in panchina in serie A contro l'Udinese). Il 19enne nato a Roma è stato infatti squalificato per sei mesi (fino al 31 ottobre 2017, al netto di eventuali ricorsi dei sardi) dopo Cagliari-Palermo 2-2, match nel quale era stato espulso per proteste contro l'arbitro Giua.



Dopo l'espulsione del compagno di squadra Serra, Pennington si è avvicinato all'arbitro prendendolo per i fianchi e iniziando a discutere con lui: il direttore ha gli ha poi sventolato il secondo cartellino giallo e il baby capitano, andandosene verso gli spogliatoi, ha sottratto il cartellino rosso a Giua per poi gettarlo a terra.



Un comportamento sicuramente non edificante, soprattutto da capitano, ma che ha destato rabbia nel mondo rossoblù - stupito dalla durezza delle decisioni del Giudice Sportivo sulla base del referto di Giua - visto che le immagini non mostrano reazioni particolarmente violente e considerando la carriera integerrima dal punto di vista disciplinare del ragazzo.

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

Pennington "al 15° del secondo tempo, a seguito di una decisione del Direttore di gara, assumeva nei confronti del medesimo una condotta minacciosa e violenta, spingendolo con entrambe le mani, fino a farlo indietreggiare, e portandogli più volte il dito indice al petto, e pronunciava nel contempo frasi irridenti e gravemente oltraggiose. Successivamente, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, sottraeva al Direttore di gara il cartellino rosso piegandolo e gettandolo a terra. Allontanato a stento dal terreno di giuoco solo grazie all'intervento dei compagni squadra, reiterava il proprio plateale atteggiamento irridente e provocatorio e rivolgeva al Direttore di gara un'ulteriore frase ingiuriosa".