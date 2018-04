Cabrini attacca Fabbricini: "Mancanza di rispetto verso Di Biagio"

Antonio Cabrini interviene a gamba tesa su Fabbricini, commissario Figc. "Le sue parole sulla ricerca del futuro ct ('Abbiamo il dovere di cercare il meglio' ndr) rmi sono sembrate una mancanza di rispetto nei confronti di un allenatore che sa già di essere un traghettatore. Non erano parole al posto giusto nel momento giusto" sottolinea l'ex ct della Nazionale femminile a Radio Sportiva.



"Puoi anche essere il migliore - aggiunge Cabrini - ma se non hai giocatori di esperienza internazionale, e che giochino nei loro club, cosa può fare un grande allenatore? L'ultima nazionale che ha fatto bene è stata quella del blocco juventino di Conte. Ora serve tempo e pazienza, senza farsi prendere dalla frenesia, e che vengano fuori giocatori all'altezza e che giochino in maniera costante nei rispettivi club".



Potrebbe servire alla causa azzurra il ritorno di Balotelli? "Mario è un discorso a parte: ha grande talento ma nel calcio ci sono anche altri aspetti e comunque non possiamo pensare che possa risolvere i problemi".