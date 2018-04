Cañizares, morto il figlio di 5 anni

Tragedia terribile in Spagna: a 5 anni è morto il figlio di Santiago Cañizares, ex portiere di Real Madrid e Valencia che dopo il ritiro aveva cominciato a lavorare come opinionista televisivo. Il piccolo Santi, nato nel febbraio 2013 da un parto gemellare, si era ammalato gravemente circa un anno e mezzo fa. Le prime cure sembravano aver funzionato, ma di recente c'è stata la ricaduta, da cui non ha potuto rialzarsi.



Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 marzo 2018

È stato lo stesso ex calciatore a dare l'annuncio della notizia sui social: "Mio figlio Santi è morto, credo che dovrei essere io a dirvelo, in segno di gratitudine per tutti i messaggi di sostegno e affetto che ho ricevuto in questi mesi. Se n'è andato circondato dalla pace e avendo compreso la sua missione in questi cinque anni che ci ha accompagnato".Cañizares ha giocato nel Real Madrid, club in cui è cresciuto, dal 1994 al 1998, vincendo la Champions in finale contro la Juve, ma senza andare in campo. Ha disputato invece le due finali consecutive perse dal Valencia nel 2000 e nel 2001 contro Real Madrid e Bayern Monaco. Proprio a Valencia ha concluso la sua carriera nel 2008 dopo aver militato nel club per 10 anni.