Busacca: "Il Var aiuterà gli arbitri ma non li sostituirà"

Il Var è atteso da giocatori e tifosi come la soluzione a tutti i mali del calcio ma Massimo Busacca mette bene in chiaro che, pur aiutando gli arbitri, di sicuro non li soppianterà: "La tecnologia non arriverà a sostituire gli arbitri: almeno sarà così finché ci saremo io e Collina, chi lo pensa sbaglia di grosso".



Questo il concetto del capo degli arbitri della Fifa a Coverciano durante lo stage che ha visto impegnati 61 arbitri internazionali con al centro lo studio e l'applicazione del Var per l'uso del quale al Mondiale 2018 ci sarà un gruppo di arbitri specializzati. "Il calcio ci ha chiesto di non vedere più i grandi errori del passato - le parole di Busacca a Premium - e noi ci adeguiamo visto che siamo al servizio di questo sport. Vogliamo vedere se la tecnologia può eliminare l'errore grave ma non tutte le situazioni".



Ma il Var non potrà essere usato per qualsiasi episodio: "Il protocollo non prevede di intervenire in caso di corner assegnato in modo erroneo, per esempio. Anche perché è difficile che un direttore di gara sbagli su un angolo e comunque subito dopo la squadra è ripiazzata, può limitare i danni. Se no dovremmo stare dietro a ogni rimessa laterale invertita... puntiamo alle minime interruzioni per il massimo del beneficio".



Uguale per i falli di mano, vedi De Sciglio-Juventus? "Questa è una regola di difficile interpretazione. Se un arbitro sbaglia in modo grave interverremo ma essendo una decisione discrezionale non potrà essere sempre così. A volte nelle trasmissioni post-partita ci vogliono 15-30 minuti per capire, noi non possiamo permettercelo".



Infine, ecco la direzione che Busacca vuole dare al gruppo di arbitri: "Devono essere ben preparati. Se i fischietti capiranno questo, saranno al posto giusto e decideranno bene, meglio. Se invece pensano che tanto avranno sempre un aiuto esterno, non decideranno più e diventeranno pure dannosi".