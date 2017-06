Bundesliga: vincono Bayern e Lipsia, il Colonia ne fa 6

Tutto invariato in testa alla Bundesliga, nella diciottesima giornata del campionato tedesco vincono sia Bayern Monaco che Lipsia. I bavaresi scappano sul 2-0 a Brema contro il Werder già nel primo tempo, nella ripresa amministrano nonostante Kruse tenti di riaprire il match: finisce 2-1. Il Lipsia risponde con un successo pesante in rimonta contro la quarta forza della classifica, l'Hoffenheim, e rimane in scia ad Ancelotti distante tre lunghezze. Alla Red Bull Arena ospiti in vantaggio con Amiri al 18', pari di Werner venti minuti dopo. Il Lipsia completa la rimonta con Sabitzer approfittando dell'uomo in più per l'espulsione di Wagner.



Larga vittoria del Colonia in casa del Darmstadt fanalino di coda, la squadra di Stoger ne fa 6. Dopo l'autogol di Sulu, Osako e Modeste mettono il risultato in cascina, Sam su rigore riapre le speranze di Frings ma ancora Osako, Jojic e Rudnevs chiudono definitivamente il match. Rocambolesco successo del Moenchengladbach, tre punti fondamentali in chiave salvezza in casa del Leverkusen: Bayer due volte avanti con Tah e Chicharito ma nella ripresa arriva la rimonta con la doppietta di Stindl e rete decisiva di Raffael. Nelle altre partite, 2-1 esterno dell'Augusta sul Wolfsburg e 3-1 casalingo dell'Ingolstadt contro l'Amburgo.