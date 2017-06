Bundesliga, undicesima giornata: Borussia Dortmund-Bayern Monaco 1-0, decide Aubameyang

La prima inseguitrice del sorprendente Lipsia stecca pareggiando 0-0: un solo punto in trasferta per l'Hertha Berlino, fermato dall'Augusta nell'undicesima giornata di Bundesliga. Ne approfitta il Colonia che si avvicina alle prime posizioni vincendo in trasferta: a Moenchengladbach finisce 2-1 per le reti di Stindl, Modeste e Risse al 91'.



Il Mainz batte 4-2 il Friburgo in una partita dalle mille emozioni, superando in classifica la squadra di Streich: Bungert e Malli lanciano due volte i padroni di casa, Grifo accorcia per gli ospiti ma Bell riallunga. A cinque dalla fine Petersen riapre i giochi ma ci pensa Onisiwo a chiudere i conti. In coda, vittorie con il minimo scarto per Ingolstadt (in trasferta contro il Darmstadt) e Schalke (con il Wolfsburg).



Il big match di giornata è però quello tra Borussia Dortmund e Bayerno Monaco: al Signal Iduna Park la squadra di Tuchel vince 1-0 e si porta a meno tre punti dai bavaresi in classifica. Per decidere il match, basta un gol all'11' di Aubameyang, arrivato a quota 12 reti in 11 partite. Solo 9 punti nelle ulltime 6 per gli uomini di Ancelotti, ora distanti 3 lunghezze dalla capolista Lipsia.

Chiudono il quadro della giornata il pareggio tra Hoffenheim e Amburgo (2-2 firmato Kostic, Wagner, Zuber e Muller con i padroni di casa che agganciano Herta e Colonia e Dortmund al terzo posto) e la vittoria in rimonta del Francoforte sul campo del Werder Brema per 2-1.