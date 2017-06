Bundesliga, tris Bayern e allungo in vetta: il Dortmund ne fa addirittura 6

Nel momento più importante della stagione il Bayern Monaco ha cominciato davvero a correre. Nel pomeriggio della 23.ma giornata di Bundesliga la squadra di Ancelotti passa a Colonia 3-0 (Martinez, Bernat, Ribery) e allunga in classifica sul Lipsia, bloccato sul 2-2 venerdì sera dall'Augsburg.

Tutto facile per i bavaresi e tutto facile anche per il Borussia Dortmund, che trascinato dalla doppietta di Aubameyang rifila addirittura sei gol al Leverkusen e sale al terzo posto a 43 punti. Alle spalle dei gialloneri netta vittoria anche per l'Hoffenheim (5-2 all'Inglostad), nelle altre gare successo interno per 2-0 del Werder sul Darmstadt e pareggio 1-1 tra Magonza e Wolfsburg.