Bundesliga: tonfo del Dortmund a Lipsia, tripletta in 15' per Pohjanpalo

Dopo la vittoria per 2-0 del Bayern nell'anticipo contro lo Schalke, seconda giornata ricca di sorprese in Bundesliga. Il tonfo più clamoroso è quello del Borussia Dortmund, che perde la prima partita in campionato cadendo 1-0 sul campo del neopromosso Lipsia. L'uomo copertina del weekend è però Joel Pohjanpalo: il 21enne finlandese entra al 72' e, con una tripletta in 15', guida il Bayer Leverkusen al 3-1 in rimonta sull'Amburgo. Altra sorpresa da Friburgo, dove il Borussia Moenchengladbac cade 3-1, mentre il Wolfsburg si fa fermare sullo 0-0 dal Colonia. In testa, insieme al Bayern, c'è solo l'Hertha Berlino, che vince 2-0 in casa dell'Ingolstadt e viaggia a punteggio pieno. Nelle altre gare vittoria per 1-0 del Darmstadt sull'Eintracht, sconfitta casalinga per il Werder con l'Augsburg e pirotecnico pareggio per 4-4 tra Mainz e Hoffenheim.