Bundesliga, smartphone e tablet in panchina per gli allenatori

Se la VAR è stata una rivoluzione a livello di campo, la tecnologia nel mondo del calcio fa grandi passi avanti anche in panchina, almeno in Bundesliga: dalla prossima stagione, la 2018/19, tutti gli allenatori di prima e seconda divisione potranno utilizzare smartphone e tablet durante la partita, come annunciato dalla lega calcio tedesca.



I tecnici avranno a disposizione sino a tre device per ottenere suggerimenti sul piano tattico (per esempio comunicando con collaboratori in tribuna che vedono la partita dall'altro) e velocizzare i contatti con il personale medico (per esempio quando entrano in campo a soccorrere un giocatore infortunato, la comunicazione di una eventuale sostituzione arriverà in panchina più rapidamente).



Non sarà possibile usare più di tre device per club, entrambe le squadre dovranno avere accesso ad internet in condizioni tecniche simili e sarà proibito usarli per mostrare all'arbitro eventuali decisioni controverse in segno di protesta.