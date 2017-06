Bundesliga, quinta giornata: il Bayern Monaco rimane in vetta, battuto 1-0 l'Amburgo

Nella domenica della quinta giornata di Bundesliga, l'Hoffenheim batte 2-1 lo Schalke 04 in casa. Gli ospiti, sempre più ultimi a quota zero, passano in vantaggio con Choupo-Moting, ma le reti di Kramaric e Rupp ribaltano la gara. Nella gara delle 17:45 finisce invece 1-1 la sfida ad alta quota tra Colonia e Lipsia: ospiti in vantaggio dopo 5' con Burke, il pareggio arriva a metà della prima frazione con Osako.



Nelle sfide di sabato, il Bayern Monaco continua la sua cavalcata: la squadra di Ancelotti batte 1-0 l'Amburgo in trasferta, grazie a una rete all'88' di Kimmich, che vale il primo posto in classifica. Per i bavaresi, questa è la quinta vittoria su cinque gare giocate in campionato. Successo importante del Bayer Leverkusen sul campo del Mainz: gli uomini di Roger Schmidt vincono 3-2, grazie alla tripletta del Chicharito Hernandez. Bene anche il Borussia Moenchengladbach, che supera 2-0 l'Ingolstadt con i gol di Stindl e Wendt. Spettacolare 3-3 tra Eintracht e Hertha Berlino a Francoforte, con i padroni di casa che agguantano il pareggio al 92' grazie a Moreno. Vince anche l'Augsburg: 1-0 al Darmstadt, ci pensa Finnbogason. Infine, vittoria in rimonta per il Werder Brema, che ottiene i primi 3 punti del suo campionato contro il Wolfsburg: al Weserstadion finisce 2-1, decisive le reti di Thy e Gebre Selassie tra l'86' e il 91'.



Nell'anticipo del Bundesliga il Borussia Dortmund rifila tre sberle al Friburgo al Westfalenstadion e sale a quota 12 punti. I gialloneri passano in vantaggio con il solito Aubameyang al tramonto di un primo tempo equilibrato in cui il Dortmund ha colpito anche una traversa con Mor, il raddoppio arriva a inizio ripresa con Piszczek, ma poi il Friburgo torna in partita grazie alla rete di Philipp e pochi minuti dopo sfiora addirittura un clamoroso pareggio. Nel finale però arriva il tris di Raphael Guerreiro, che lancia i padroni di casa in testa alla graduatoria e lascia gli ospiti fermi a quota 6.