Bundesliga, quarta giornata: Bayern Monaco sempre primo, sorpresa Colonia

Nella quarta giornata della Bundesliga, il Bayern Monaco supera 3-0 l'Hertha Berlino grazie alle reti di Ribery, Thiago Alcantara e Robben. La squadra di Carlo Ancelotti resta a punteggio pieno e continua a guidare la classifica in solitaria. Dietro ai bavaresi, a quota 10 punti, c'è il Colonia, che in trasferta batte 3-1 lo Schalke 04 - ultimo a 0 punti - con i gol di Osako, Modeste e Zoller. Di Huntelaar la rete dei padroni di casa. Continua a sorprendere il Lipsia, ancora imbattuto in campionato, che pareggia 1-1 in casa con il Borussia Moenchengladbach: gli ospiti rispondono con Johnson al vantaggio avversario firmato Werner. In fondo alla graduatoria con lo Schalke c'è il Werder Brema, sconfitto 2-1 al Weserstadion dal Mainz 05. Dopo essersi portata sull'1-0 con Hajrovic, la formazione di Nouri viene rimontata da Malli e De Blasis. Tra Bayer Leverkusen e Augsburg, invece, finisce 0-0.



Nelle gare di martedì, il Borussia Dortmund a valanga sul campo del Wolfsburg. Il 5-1 esterno è firmato Aubameyang (doppietta tra il 16' e il 62'), Guerreiro (4'). Dembele (58') e Piszczkel (73') che rendono inutile la rete di Didavi al 53'. Preziosa vittoria dell'Eintracht Francoforte a Ingolstadt: Abraham e Oczipka lanciano l'Eintracht a 9 punti come il trio di testa. Il Darmstadt acciuffa nel finale l'Hoffenheim: apre Kramaric al 46', pari al 92' di Olijnyk. Vittoria di misura del Friburgo sull'Amburgo, il gol che vale tre punti è di Petersen, entrato da sette minuti al posto di Niederlechner.