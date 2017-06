Bundesliga: poker Bayern al Dortmund, titolo ipotecato

Dopo l'inaspettato ko di qualche giorno fa con l'Hoffenheim il Bayern Monaco torna al successo travolgendo 4-1 il Borussia Dortmund all'Allianz Arena. Tutto facile per la squadra di Ancelotti, che dimostra di essere pronta alla sfida di Champions con il Real Madrid dominando per tutta la gara dopo essere andata in vantaggio al 4' con Robben. Al decimo minuto è già doppio vantaggio Bayern, che chiude di fatto il match grazie a un capolavoro su punizione di Lewandowski, che vince il duello personale con Aubameyang e lo stacca in testa alla classifica dei marcatori. I gialloneri provano a reagire con Raphael Guerreiro, che segna l'1-2 su cui si chiude il primo tempo, ma nella ripresa i padroni di casa dilagano grazie a Ribery a al gol su rigore del solito Lewandowski, che tocca quota 27 in campionato.

Nelle altre gare della 28esima giornata, apertasi venerdì sera con il pareggio per 2-2 tra Eintracht Francoforte e Werder Brema, secondo successo in fila per il Lipsia, che si conferma seconda forza del campionato regolando 1-0 il Bayer Leverkusen grazie al gol a tempo praticamente scaduto di Poulsen. Cade invece la sorpresa Hoffenheim, che dopo aver battuto il Bayern nell'infrasettimanale perde 2-1 sul campo dell'Amburgo, che conquista così tre punti che sono ossigeno puro nella lotta per non retrocedere. Lotta salvezza in cui è impegnato anche il Wolfsburg, caduto rovinosamente sul campo dello Schalke nonostante il gol del solito Mario Gomez (4-1 per i padroni di casa), ma comunque ancora con un punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato da Augsburg e Mainz, che è stato sconfitto 1-0 dal Friburgo. Chiude il quadro la gara più spettacolare della giornata, la vittoria per 3-2 del Borussia Mönchengladbach sul campo del Colonia.