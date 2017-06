Bundesliga: pari Bayern, niente fuga per Ancelotti

Secondo pareggio consecutivo in campionato per il Bayern Monaco di Ancelotti (senza vittorie da tre partite considerando la sconfitta con l'Atletico in Champions dopo l'ottimo inizio), che invece di allungare in testa alla classifica su Herta Berlino e Borussia Dortmund (che venerdì sera hanno pareggiato 1-1), si fa fermare sul 2-2 da un Francoforte bravo a rimontare per due volte nonostante fosse in inferiorità numerica dal 60' e vede così avvicinarsi pericolosamente il Colonia, che batte 2-1 l'Ingolstadt in casa e si porta a sole due lunghezze dai bavaresi.

A parimerito con il Colonia anche il Lipsia, vera sorpresa del campionato, che passa anche sul campo del Wolfsburg (in gol Forsberg che nel primo tempo aveva anche fallito un rigore) e continua a sognare. Malissimo invece la squadra di Draxler, che dopo sette partite ha totalizzato solo 6 punti.

Tiene il ritmo anche il sorprendente Hoffenheim di questo inizio stagione, che batte 2-1 il Friburgo e aggancia il Dortmund a quota 13 punti. Continua invece il periodo di crisi di due grandi decadute del calcio tedesco: l'Amburgo strappa un insperato pareggio sul campo del Borussia Monchengladbach (che ha sbagliato due rigori) che è solo il secondo punto del suo campionato, mentre sono 4 i punti dello Schalke, che pareggia 1-1 sul campo dell'Augsburg. Piccolo passo avanti per il Werder Brema: la formazione di Nouri ha la meglio per 2-1 sul Leverkusen.

L'anticipo

Finisce in pareggio lo scontro diretto tra Herta Berlino e Borussia Dortmund dell'anticipo del venerdì sera della settima giornata di Bundesliga. Al Signal Iduna Park la squadra della Capitale conferma l'ottimo inizio di stagione, gioca meglio dei gialloneri va meritatamente in vantaggio (in gol Stocker a inizio ripresa), ma poi viene raggiunta nel finale dal gol del solito Aubameyang (che cinque minuti prima aveva sbagliato anche un rigore), che diventa capocanniere con 6 reti.