Bundesliga, nona giornata: ok il Bayern, si salva il Dortmund

Nelle gare della domenica continua la corsa del sempre più sorprendente Lipsia, che stende 3-1 anche il Werder Brema e sale al secondo posto a due sole lunghezze dal Bayern capolista. Grande protagonista del match Keita, che segna una pregevole doppietta a cavallo tra il primo e il secondo tempo, prima del gol di Selke nel recupero che chiude la gara. Vittoria netta anche per lo Schalke 04, che davanti al proprio pubblico rifila un tris al Mainz (doppietta di Bentaleb), ottiene il secondo successo da inizio campionato e sale a quota 7 punti in classifica.

Giornata di grandi emozioni l'ottava di Bundesliga che vede nello stesso turno la vittoria del Bayern, il pirotecnico pareggio del Borussia Dortmund e i crolli di Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Ancelotti chiude la pratica contro il Borussia Moenchengladbach già nel primo tempo con le reti di Vidal e Costa e ristabilisce le distanze dall'Hertha Berlino. All'Audi Sportpark Stadium la squadra di Thomas Tuchel va sotto 2-0 già nel primo tempo, prova una reazione con il solito gol di Aubameyang, ma poi prende il terzo gol (Lezcano) e sembra non riuscire più a rialzarsi, fino alla rete di Ramos che riapre la gara prima del pareggio, a tempo quasi scaduto di Pulisic, che salva i suoi ma non fa dimenticare i troppi problemi dei gialloneri.

Cade ancora il Wolfsburg di Draxler, terz'ultimo a soli 6 punti, che viene travolto l'1-3 sul campo del Darmstadt. E va ancora peggio al Bayer Leverkusen, che viene sconfitto 3-0 in casa dal sempre più sorprendente Hoffenheim, che sfrutta il fatto di essere in superiorità numerica dal 5' e vola al terzo in posto in classifica con 16 punti. Un punto più sopra c'è l'Herta Berlino, vittorioso 2-1 nello scontro diretto contro il Colonia, e lo supera in classifica. Chiude il quadro la vittoria casalinga per 2-1 del Friburgo sull'Augsburg, cui non basta il gol di Altintop.

L'ANTICIPO

Nell'anticipo del venerdì sera dell'ottava giornata di Bundesliga netto successo in trasferta del Francoforte, che conferma l'ottimo inizio di stagione e dopo il pareggio di settimana scorsa contro il Bayern di Ancelotti, va a vincere di autorità 3-0 sul campo di un Amburgo in crisi totale di gioco e risultati: solo due punti in 8 gare per la squadra di Markus Gisdol.

Al Volksparkstadion Stadium la partita si mette in discesa per gli ospiti già a metà primo tempo, quando Holtby deposita goffamente nella propria porta lo 0-1 con cui si concluderà il primo tempo. Nella ripresa l'Amburgo resta in dieci intorno al 60esimo per il secondo giallo a Diekmeier e il Francoforte può dilagare: prima Seferovic serve l'assist a Tarashaj per il gol del 2-0, poi è lo stesso attaccante ex Fiorentina e Novara a siglare il definitivo 3-0.