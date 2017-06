Bundesliga, nona giornata: il Bayern Monaco batte 3-1 l'Augsburg

Nella nona giornata di Bundesliga il Bayer Monaco vince 3-1 in trasferta contro l'Augsburg. La squadra di Ancelotti viene trascinata da Lewandowski (doppietta) e Robben. La rete della bandiera per i padroni di casa porta la firma di Ja-Cheol Koo. Resta a 2 punti dalla capolista il Lipsia che liquida 2-0 il Darmstad: la doppietta di Sabitzer fa gioire Hasenhüttl. Colpo esterno del Friburgo (3-1 al Werder Brema). Vincono anche il Mainz (2-0 all'Ingolstadt) e il Bayer Leverkusen, corsaro 2-1 a Wolfsburg. Solo un pari invece per il Borussia Dortmund, che si fa fermare sullo 0-0 in casa dallo Schalke e sale a quota 15 punti, a 8 lunghezze dalla capolista. Regge il passo del Bayern invece l'Hoffenheim, che grazie al gol di Sule batte 1-0 l'Herta e sale a quota 19 un punto sopra al Colonia, che travolge l'Amburgo in casa con la tripletta di Modeste, che ha fallito anche un rigore.



BORUSSIA M.-EINTRACHT 0-0

L'anticipo tra Borussia Monchengladbach e Eintracht termina senza reti. Il pubblico del Borussia-Park si aspetta una sfida spettacolare, ma il tabellone alla fine recita 0-0. La squadra di Schubert non vince in campionato dal match con l'Ingolstadt, giocato il 24 settembre. Dopodiché sono arrivate due sconfitte e due pareggi. Momento decisamente più favorevole per il club di Francoforte, imbattuto da tre gare.