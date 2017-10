Bundesliga, Lipsia senza Werner: il Muro Giallo fa troppo rumore

L'attaccante del Lipsia, Timo Werner, non è stato convocato per il big match del weekend contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park perchè, come spiega la Bild, il Muro Giallo (la parte più calda del tifo dei gialloneri) è troppo rumoroso.

Una situazione molto particolare quella che sta vivendo il giocatore tedesco, che soffre di un blocco nei muscoli della colonna vertebrale a livello cervicale e dell'articolazione temporo-mandibolare che gli ha fatto saltare tutte le ultime gare, comprese quelle con la Nazionale.

Il problema è emerso durante la gara di Champions League sul campo del Besiktas, quando Werner si era prima fatto dare dei tappi per le orecchie e poi aveva chiesto il cambio al 30' del primo tempo. Da quel giorno non ha più giocato e, pur essendo tornato ad allenarsi lo scorso martedì, salterà anche la trasferta di Dortmund, perché il rumore è un fattore di stress che può esacerbare il suo fastidio.