Bundesliga, Lipsia matematicamente in Champions. il Borussia Dortmund vola al terzo posto

Nella 32.ma giornata di Bundesliga vittoria fondamentale per il Borussia Dortmund. I gialloneri superano 2-1 l'Hoffenheim e lo scavalcano in classifica al terzo posto a quota 60. Reus apre le marcature al 4' e otto minuti più tardi Aubameyang fallisce il rigore del possibile raddoppio. L'attaccante si fa perdonare per l'errore e sigla rete della sicurezza all'82'. Inutile il timbro di Kramaric dagli undici metri all'85'. Ancora più importante il successo del Lipsia: il 4-1 sull'Hertha Berlino significa qualificazione matematica alla prossima Champions League. Le doppiette di Werner e Selke valgono uno storico traguardo per una squadra che solo un anno fa aveva ottenuto la promozione nella massima serie.



Il Bayern Monaco di Ancelotti, già campione, supera di misura il Darmstadt all'Allianz Arena. Decide Bernat al 18'. A 4' dal termine il terzo portiere Starke para il penalty di Altintop: la squadra di Torsten resta così ultima in classifica e retrocede matematicamente.



Nelle zone calde della graduatoria sorride il Wolfsburg: il 2-0 in trasferta contro l'Eintracht Francoforte è vitale in chiave salvezza. Vanno a segno Didavi al 48' e Mario Gomez al 63'. Terminano sul punteggio di 1-1 Ingolstadt- Leverkusen (botta e risposta Kittel-Havertz) e Moenchengladbach-Augusta (al 94' Hahn salva i padroni di casa dopo il gol di Finnbogason al 57').