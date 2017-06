Bundesliga, Lipsia ko a Ingolstadt: manita Bayern e aggancio in vetta

Dopo otto vittorie consecutive alla prova del nove il Lipsia cade sul campo dell'Inglostad penultimo in classifica e si fa raggiungere in testa dal Bayern Monaco di Ancelotti, che torna al 4-2-3-1, ritrova il gol di Thomas Muller e travolge il Wolfsburg 5-0. Dopo il bel pareggio del Bernabeu un altro pari, ma questa volta dal sapore amaro, per il Borussia Dortmund, che fa 1-1 sul campo del Colonia e sciupa l'occasione di accorciare sulle posizioni nobili della classifica. Nelle altre gare vittorie di misura per Amburgo (in casa contro l'Augusta), Friburgo (contro il Darmstadt) e Werder Brema (in casa dell'Herta Berlino).

E' un gol di Roger al 12' del primo tempo a condannare il Lipsia alla prima sconfitta dopo un incredibile filotto di otto successi consecutivi. La capolista gioca un calcio meno brillante del solito e fatica a penetrare nelle strette linee della difesa dei padroni di casa, che trovato il vantaggio pensano quasi esclusivamente a coprirsi e provano a giocare in ripartenza. Nel finale ultimi disperati tentativi degli ospiti, che rimasti in superiorità numerica hanno prodotto un assedio durato per tutti i 7 minuti di recupero ma senza trovare il gol del pari. Ne approfitta il Bayern Monaco di Ancelotti, che torna a vincere e convincere ritornando un po' al passato: Muller agisce da trequartista alle spalle di Lewandowski (doppietta per lui), sulle ali Ribery e Robben, Lahm è praticamente sempre sulla linea dei centrocampisti come ai tempi di Guardiola. Il risultato è una manita firmata anche da Douglas Costa, Robben e Muller (che trova il primo gol stagionale) e il Wolfsburg è annientato. Solo 1-1 invece per il Borussia Dortmund sul difficile campo del Colonia, che va in vantaggio a metà primo tempo con Rudnevs e si fa raggiungere solo al 90esimo dal gol del definitivamente ritrovato Marco Reus. Battuta d'arresto per l'Herta Berlino, che cade in casa 1-0 contro il Werder Brema.



Il Borussia Moenchengldbach batte il Magonza e gli si avvicina a un solo punto, l'1-0 è firmato Christensen. Vittoria esterna del Bayer Leverkusen, Schalke 04 piegato all'89' con il gol di Kiessling.