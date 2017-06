Bundesliga: Lipsia da solo in vetta. Poker del Dortmund, l'Hertha beffa il Wolfsburg

Dopo il successo del Bayern Monaco, rispondono le grandi nella tredicesima giornata di Bundesliga. A cominciare dal Borussia Dortmund che vince 4-1 in casa contro il Borussia Moenchengladbach e sale al quarto posto: ospiti avanti con Raffael al 6' ma in nove minuti Aubameyang e Piszczek ribaltano il risultato. Nella ripresa Dembele e ancora l'attaccanta gabonese arrotondano il risultato. Bene anche l'Hertha Berlino che si conferma terza forza del campionato con la vittoria sul campo del Wolfsburg, è Kalou a segnare il rigore del definitivo 3-2 al 91' dopo le reti di Mayoral e Seguin per i padroni di casa e di Plattenhardt e Esswein per Dardai.



Clamoroso crollo del Colonia in casa dell'Hoffenheim - ancora imbattuto -, tra due formazioni che partivano con gli stessi punti in classifica: la doppietta di Wagner e le reti di Toljan e Uth spediscono Stoger all'inferno. Pareggio 1-1 tra Leverkusen e Friburgo (apre Haberer, risponde Calhanoglu e il Chicharito Hernandez sbaglia un rigore nel finale), il Werder Brema vince 2-1 sull'Ingolstadt. Chiude il sabato di Bundes, la settima vittoria consecutiva del Lipsia, continua la sua sorprendente marcia in vetta alla classifica senza mai aver perso una partita. La squadra di Hasenhuttl batte 2-1 lo Schalke 04 e si riporta a più tre punti dal Bayern in classifica. Werner apre le marcature, Kolasinac pareggia i conti, ma si rende anche protagonista dell'autorete che decide il match.