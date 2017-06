Bundesliga, Lewandowski trascina il Bayern: Ancelotti campione d'inverno

Doppietta di Lewandowski, vittoria in rimonta sul campo del Friburgo e Bayern Monaco campione d'inverno per il sesto anno consecutivo. Nell'anticipo della 17esima giornata della Bundesliga, l'ultima del girone di andata dopo la lunga sosta invernale, la squadra di Ancelotti esulta al 91' grazie a una doppietta dell'attaccante polacco (7 gol nelle ultime 5 partite), che ribalta l'iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato Haberer e manda il Lipsia a meno 6.

Inizio in salita per il Bayern perchè al 4' i padroni di casa trovano il vantaggio con Haberer servito da Grifo. La reazione dei bavaresi è veemente, Vidal sfiora il pari, poi al 35' arriva il pareggio di Lewandowski, che si inserisce in area sull'angolo di Douglas Costa e realizza al volo col mancino. Nella ripresa la gara resta viva, il Friburgo ci prova con Grifo e il Bayern risponde con Robben, poi nel finale sono Philipp e Petersen a mettere i brividi a Neuer. La gara sembra destinata a finire sull'1-1 ma al 91' arriva il gol partita: accelerazione di Ribery, cross morbido dentro e capolavoro di Lewandowski, che mette giù col petto e dopo aver controllato col destro e la piazza di esterno sinistro siglando il 14esimo centro del suo campionato.

I bavaresi sono campioni d’inverno per la 22esima volta nella storia. In 18 occasioni su 21 hanno vinto il titolo a fine anno.