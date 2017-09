Bundesliga, Lewandoswki show. E Boateng cade all'esordio

Carlo Ancelotti si gode i suoi fenomeni: Robert Lewandowski, innanzitutto. A Brema la partita si stava complicando per il Bayern, ma al 71' il polacco si è inventato un meraviglioso colpo di tacco per sbloccare il risultato, poi ha completato lo show personale con la doppietta che ha fissato il risultato sul 2-0, andandosene via di potenza e scaricando in rete un sinistro potente con la palla sotto le gambe del portiere. I bavaresi conquistando così i tre punti, come da pronostico: nel successo parte del merito va anche a Coman, autore di una giocata fantastica sulla destra sull'1-0.



Nelle altre gare della seconda giornata, da segnalare la sconfitta dell'Eintracht Francoforte, all'esordio con la sua nuova squadra: i rossoneri hanno giocato una buona partita colpendo anche dei legni, ma l'ha spuntata il Wolfsburg con il gol di Didavi. Spettacolo in Augsburg-Borussia Mönchengladbach e Leverkusen-Hoffenheim, finite entrambe 2-2, spettacolo soprattutto sugli spalti a Stoccarda, in uno stadio pieno popolato da tifosi tutti vestiti con la maglia biancorossa della propria squadra. Una spinta utile alla neopromossa a battere il Mainz con un gol di Badstuber.