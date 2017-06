Bundesliga, la Bild contro Ancelotti: "Bayern senza identità"

Ancelotti deve dare un'identità al Bayern. Lo scrive la Bild nel commento dedicato al difficile momento della squadra bavarese, che ha raccolto solo 9 punti nelle ultime 6 partite e dopo la sconfitta a Dortmund di sabato scorso si trova dopo anni a rincorrere il primo posto in classifica, occupato ora dalla sorprendente matricola Lipsia.

Il tabloid tedesco sottolinea come il Bayern abbia perso i due confronti stagionali con squadre di rango - con l'Atletico Madrid in Champions e con il Borussia in Bundesliga - e aggiunge: "Il bilancio provvisorio dovrebbe seriamente preoccupare".

Tra i problemi messi in evidenza dalla Bild "il sistema 4-3-3 che non infiamma, troppa libertà concessa ai giocatori in campo e mancanza di mentalità offensiva nelle situazioni standard". "Dopo tre anni di molto intensi con Guardiola - si legge - il Bayern è ancora alla ricerca di una nuova identità e questo è proprio il lavoro che spetta ad Ancelotti", ha concluso il tabloid.