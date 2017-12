Bundesliga, l'Hertha gioca 87 minuti in dieci e vince 3-2 a Lipsia

Se non è questo il campionato più pazzo del mondo, sarà difficile trovarne qualcuno che lo batte. La Bundesliga regala ancora emozioni incredibili: dopo un sabato pomeriggio da sballo, con quattro risultati cambiati a ridosso e oltre il 90' e il rigore sbagliato dallo Stoccarda contro il Bayern all'ultimo minuto, anche la domenica è spettacolare.



Si comincia con un incredibile Hannover-Leverkusen: 0-1, 2-1, 2-2, 3-2 ,3-4 e pari di Korb all'83' per il 4-4 finale. La sequenza basterebbe, poi ci sono altre storie da raccontare, come Bailey che entra all'intervallo e segna praticamente al primo pallone che tocca e poi fa doppietta.



Interessa più da vicino la sconfitta del Lipsia, clamorosa per come è maturata, forse non così sorprendente visto che certifica la crisi di una squadra che non vince ormai da quasi un mese e ha raccolto due punti nelle ultime 4 partite. I prossimi eurorivali del Napoli vanno subito sotto (segna Selke), ma l'espulsione di Torunarigha lascia l'Hertha Berlino in dieci al 7'. Così il Lipsia gioca 87 minuti (recupero compreso) in undici contro dieci, e in superiorità numerica va sotto addirittura 3-0 (Kalou e ancora Selke), svegliandosi troppo tardi con le reti inutili di Orban e Halstenberg. Ora è terzo, insieme al Dortmund e al Leverkusen,