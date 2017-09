Bundesliga, il Var scatena nuove polemiche

Il Var ha cambiato il calcio, questo ce lo aspettavamo, ma che riuscisse addirittura a trasformare i tedeschi in un popolo di polemici be protestatori era davvero imprevedibile. Dopo il caso del gol di Papastathoupoulus in Dortmund-Colonia (il club ha annunciato che non farà ricorso), il Var avrebbe sbagliato ancora, o almeno questo è quanto sostiene, appoggiato dallo Schalke 04, Ralf Fährmann, capitano del club di Gelsenkirchen.

"Io non ce l’ho con l’arbitro – ha spiegato il giocatore dopo la sconfitta per 3-0 subita dal Bayern Monaco – Se si rivolge alla Var è giusto che si fidi...". Fährmann è convinto che il rigore assegnato ai bavaresi che ha portato all'1-0 non ci fosse (in effetti il tocco col braccio di Naldo arriva dopo che la palla ha sfiorato il piede del difensore brasiliano) e allora sbotta: "Ci sentiamo penalizzati. Se contro il Bayern ti mettono il bastone fra le ruote in questo modo, beh, fa male. Non c'è bisogno che gli arbitri facciano riunioni e aggiornamenti se poi si assegnano rigori così. Siamo uomini, con le braccia, non siamo robot".

Oltre al danno la beffa, perchè alla seconda giornata, per un episodio assolutamente simile, allo Schalke il rigore non fu assegnato: "Ad Hannover non protestammo perché la situazione era chiara – ricorda Fährmann – il fallo era involontario e il pallone aveva toccato prima un'altra parte del corpo. Anche questa volta però è andata così: il pallone rimbalza prima sul piede di Naldo, poi sul braccio. Se si sta nello studio, si guardano le immagini, e non si vede il primo tocco di Naldo allora mi viene il vomito".