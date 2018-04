Bundesliga, il Mainz lo "raccatta" alla stazione di servizio. E lui fa gol

"Ehi tu, dove sei? Ci serve un centrocampista, ti veniamo a prendere". No, non è la telefonata di un disperatore organizzatore di partite di calcetto. A dire il vero non si sa chi ha fatto questa telefonata, ma l'importante, del resto, è sapere chi l'ha ricevuta: Ridle Baku, baby talento del Mainz, viaggiava sul bus con i compagni della Primavera quando il suo smartphone ha cominciato a vibrare.



Serviva un centrocampista, appunto, e il Mainz l'ha trovato in fretta anche perché Baku in Bundesliga aveva già esordito e l'allenatore si fidava. Così non solo il giocatore classe 1998 si è fermato a una stazione di servizio dove è stato "raccattato" dai dirigenti della prima squadra, ma ha giocato persino titolare. E la storia da libro cuore non finisce qui: perché Baku, tedesco di origini congolesi, al 91' ha fatto anche gol.



Così il Mainz ha chiuso i conti battendo 3-0 il Lipsia, condannando probabilmente la Red Bull a dire addio al ritorno in Champions e soprattutto regalandosi tre punti chiave per la salvezza, volando a +3 sul Wolfsburg e a +5 sull'Amburgo. E magari a Baku è cambiata la carriera.