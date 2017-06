Bundesliga, il Lipsia resta in scia del Bayern. Hoffenheim e Dortmund non sbagliano

Nella diciassettesima giornata di Bundesliga, il Lipsia supera 3-0 l'Eintracht Francoforte e resta a -3 dal Bayern Monaco capolista. Decidono le reti di Compper (6'), Werner (45') e l'autogol di Vallejo (67'). Le aquile hanno giocato in 10 dal sesto minuto per l'espulsione del portiere Hradecky.



Vittorie pesanti di Hoffenheim e Borussia Dortmund in trasferta, fondamentali anche i tre punti casalinghi dello Schalke 04. I ragazzi di Nagelsmann si issano al terzo posto in classifica, in attesa delle altre partite, grazie alla vittoria ad Augusta con le reti di Wagner e Kramaric. Bene anche il Dortmund, che a Brema sblocca subito il match con Schurrle, subisce il pari di Bartels nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Drobny ma al 71' sorride con Piszczek.



Lo Schalke 04 deve faticare più del previsto in casa contro l'Ingolastadt penultimo ma si prende i tre punti con la rete al 92' di Burgstaller. Stesso risultato per il Wolfsburg che ringrazia l'ex viola Mario Gomez e ha la meglio sull'Amburgo. Il Darmstadt fanalino di coda blocca in casa il Borussia Moenchengladbach sullo 0-0.