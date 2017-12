Bundesliga, il Lipsia crolla: fuga Bayern Monaco

Nella 14.ma giornata di Bundesliga il Bayern Monaco riparte dopo il ko di 7 giorni fa contro il Gladbach battendo 3-1 l'Hannover all'Allianz Arena. Al 17' Vidal porta avanti i bavaresi di testa su cross di Muller ma vengono raggiunti al 35' dallo stacco aereo di Benschop su corner. Sei minuti prima Fullkrug aveva fallito il rigore del possibile pareggio. Arrivano nella ripresa i gol del successo dei campioni di Germania: al 67' Coman batte di sinistro Tschauner e all'87' Lewandowski firma il tris su rigore.



Heynckes allunga in vetta approfittando del tonfo del Lipsia. I biancorossi crollano 4-0 sul campo dell'Hoffenheim (Amiry, doppietta di Gnabry e Uth) e scivolano a -6 dalla capolista. Manca il sorpasso sui Tori Rossi lo Schalke 04, rimontato due volte in casa dal Colonia e a-7 dalla vetta.



Non sa più vincere il Borussia Dortmund. I gialloneri pareggiano 1-1 a Leverkusen: Yarmolenko replica a Volland. La squadra di Bosz scivola al sesto posto a quota 22 raggiunta dall'Augusta che super 3-1 il Magonza. Vince anche il Werder Brema penultimo in classifica (1-0 allo Stoccarda).