Bundesliga, il Colonia ferma Ancelotti: Dortmund ko, primo sorriso Schalke

Dopo la vittoria del sorprendente Lipsia per 2-1 contro l'Augsburg nell'anticipo del venerdì sera, il sabato pomeriggio di Bundesliga regala subito un risultato inatteso: all'Allianz Arena il Bayern Monaco di Ancelotti, che viaggiava a punteggio pieno, viene infatti fermato sull'1-1 dal Colonia (che resta in zona Champions) dopo aver perso in settimana sul campo dell'Atletico Madrid in Champions League. Bavaresi in vantaggio in chiusura di primo tempo con Kimmich, ma poi sprecano troppe occasioni e vengono raggiunti dalla rete di Modeste.



Il Borussia Dortmund non ne approfitta e anzi perde un punto dalla capolista, cadendo 2-0 a Leverkusen. Al 10' i padroni di casa sono già avanti grazie a Mehmedi ben servito da Calhanoglu. A dieci minuti dalla fine ancora il centrocampista turco manda in gol il Chicharito Hernandez chiudendo i conti per il Bayer. Non riesce a vincere neanche il Wolfsburg, che conferma il pessimo inizio di stagione pareggiando 0-0 in casa contro il Mainz. Le aspirine con questo pareggio salgono a 6 punti in altrettante giornate. Nella gara che chiude il sesto turno prima vittoria stagionale, dopo 5 ko, per lo Schalke 04, che davanti al proprio pubblico rifila un poker al Borussia Monchengladbach e lacia l'ultimo posto in classifica. Le reti, tutte nella ripresa, sono state seganate da Embolo (doppietta), Choupo-Moting e Goretzka.



Nelle altre gare del sabato pomeriggio, gol e spettacolo a tra Darmstadt e Werder (2-2), con la squadra di Brema che muove, seppur di poco, una classifica disastrosa (4 punti dopo 6 gare), mentre alle sue spalle perde ancora l'Inglostad (solo un punto da inizio stagione), che viene superato 2-1 a domicilio dall'Hoffenheim, che sale a quota 10. 3 punti più sopra, a sole tre lunghezze dal Bayern capolista, si trova l'Herta, che a Berlino batte 2.-0 anche l'Amburgo e ora può sognare l'Europa. Chiude il quadro il successo casalingo del Friburgo sul Francoforte per 1-0.