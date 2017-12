Bundesliga, il Bayern vola in fuga: primo urrà Colonia

È successo veramente di tutto nella 17esima giornata di Bundesliga, con tre risultati su cinque che sono cambiati dopo il 90' ed uno che non è cambiato solo per l'errore dal dischetto di Akolo, che ha clamorosamente cestinato la chance di fermare la corsa del Bayern Monaco, sempre più capolista dopo la vittoria per 1-0 di Stoccarda firmata da Thomas Muller.

Se il Bayern che continua a vincere di misura non fa particolarmente notizia, la vera bomba di giornata in Germania è la prima vittoria stagionale del Colonia, che dopo 13 sconfitte e 3 pareggi e la clamorosa beffa di settimana scorsa, può finalmente festeggiare davanti ai propria tifosi (1-0 al Wolfsburg deciso dal gol di Clemens.

Una settimana fa aveva rimontato 3 gol al Colonia vincendo la partita con due rigori nei minuti di recupero, oggi il Friburgo ha visto sfumare la vittoria sul campo dell'Augsburg nello stesso crudele modo: al 90' gli uomini di Streich erano avanti 3-1, ma l'incredibile doppietta in due minuti (91' e 93') di Finnbogason ha riportato il risultato in parità e fatto sfumare la terza vittoria in fila degli ospiti.

Nelle altre gare il Mainz rimonta due gol sul campo del Werder Brema (il gol pari arriva al 93') e strappa un punto importante in chiave salvezza tenendo i padroni di casa a due lunghezze di distanza. Identico il copiona anche della gara di Francoforte, dove Boateng e compagni vanno avanti 2-0, ma vengono rimontati dal Schalke, che nel finale (82' e 95') va in gol con Embolo e Naldo e impatta sul 2-2.

Infine seconda vittoria in fila del Borussia Dortmund, che davanti al pubblico di casa regola 2-1 in rimonta l'Hoffenheim (Aubameyang e Pulisic dopo il vantaggio di Uth) e agguanta momentanamente il Lipsia al terzo posto.