Bundesliga: il Bayern si rialza, poker al Magonza

Dopo il 2-0 subìto contro l'Hoffenheim, il Bayern Monaco si rialza subito in casa e cala un secco poker al Magonza. Due doppiette per tempo fanno ritrovare il sorriso a Carlo Ancelotti: all'11' e al 23' ci pensa Robben a mettere la partita in discesa, Lewandowski arrotonda il risultato tra il 50' e il 77'. I bavaresi salgono al secondo posto a un punto dall'Hannover in attesa della partita dell'Hoffenheim.



Anche lo Schalke 04 a nove punti, forte del successo sul campo del Werder Brema: 2-1 firmato Goretzka e Velijkovic (autogol), che rende vana la rete di Sane. Successo esterno pure per l'Augusta, sempre 2-1 ma al Francoforte. Lo Stoccarda di misura in casa: 1-0 sul Wolfsburg, gol decisivo di Akolo. Pareggio casalingo per il Lipsia, 2-2 con il Moenchengladbach: nel finale espulso Keita.



