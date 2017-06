Bundesliga, il Bayern ne fa 8 ma il Lipsia non molla

Oltre al mega-bretzel, Carlo Ancelotti festeggia le 1000 panchine con un clamoroso 8-0 (la vittoria più larga in carriera per l'allenatore italiano) casalingo contro l'Amburgo. La corsa del Bayern Monaco in testa alla classifica della Bundesliga prosegue a gonfie vele: tripletta di Lewandowski, doppietta di Coman e reti di Vidal, Alaba e Robben e 53 punti. Ma il Lipsia non molla niente, il 3-1 (in gol Forsberg, autorete di Maroh e Werner) alla Red Bull Arena contro il Colonia mantiene gli uomini di Hasenhuttl a cinque punti di distanza dai bavaresi.



In attesa di Schalke-Hoffenheim di domenica, il Borussia Dortmund cala il tris a Friburgo (13' Sokratis, 55' e 70' Aubameyang) e rimane terzo solitario in classifica. Nelle altre partite vittorie esterne di Augusta (2-0 contro il Darmstadt) e Magonza (2-0 a Leverkusen) e successo casalingo dell'Hertha Berlino, che stende 2-0 l'Eintracht Francoforte e lo supera in classifica.