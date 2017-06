Bundesliga: il Bayern ne fa 6, lo Schalke ferma il Dortmund

La stagione entra nella sua fase decisiva e il Bayern Monaco di Ancelotti sembra prontissimo. I bavaresi demoliscono 6-0 l'Augusta all'Allianz Arena con tripletta di Lewandowski (che aggancia Aubameyang in testa alla classifica dei cannonieri con 24 reti in 26 giornate) e doppietta di Muller e mantengono 13 lunghezze di vantaggio sul Lipsia secondo in classifica.

Dopo due sconfitte consecutive la sorpresa di inizio stagione torna infatti a vincere rifilando un 4-0 al Darmstadt ultimo in classifica e tiene distante 4 punti l'Hoffenheim, vincitore 3-1 sul campo dell'Hertha Berlino nell'anticipo del venerdì sera. Scivola al quarto posto invece il Borussia Dortmund, che passa in vantaggio sul campo dello Schalke, ma poi resta in dieci e si fa raggiungere dai padroni di casa sull'1-1.

Chiudono il quadro del pomeriggio la vittoria per 2-1 dell'Amburgo sul Colonia e il pirotecnico successo esterno del Werder Brema, che stende 5-2 il Friburgo con Delaney grandissimo protagonista (tripletta per lui).