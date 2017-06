Bundesliga, il Bayern Monaco cade contro l'Hoffenheim

Forse un inconsapevole pensiero alla Champions League, forse un semplice intoppo all'interno di un momento altamente positivo. Fatto sta che il Bayern Monaco cade ad Hoffenheim, anche se di misura. Carlo Ancelotti, con Ribery e Lahm in panchina (e Douglas Costa, Muller e Neuer infortunati), va sotto al 21' con la rete di Kramaric e non riesce più a recuperare. La vetta della Bundesliga rimane ben salda anche se la seconda sconfitta stagionale in campionato, su 27 partite, lascia comunque l'amaro in bocca ai bavaresi.



Vittoria invece importante per l'Hoffenheim che risponde al meglio al 3-0 del Borussia Dortmund (reti di Castro e Kagawa, sul fischio finale anche il timbro di Aubameyang) sull'Amburgo e si mantiene al terzo posto, proprio davanti ai gialloneri. Nelle altre partite successi casalinghi di Colonia (1-0 al Francoforte) e Werder Brema (3-0 allo Schalke 04).