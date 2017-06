Bundesliga, il Bayern di Ancelotti supera 2-0 lo Schalke 04

Il Bayern Monaco non sbaglia nell'anticipo della 2.a giornata di Bundesliga. La formazione di Ancelotti passa 2-0 sul campo dello Schalke 04 soltanto nel finale. All'81' Lewandowski sblocca il match con un destro ravvicinato che non lascia scampo a Fahrmann. In pieno recupero il raddoppio siglato da Kimmich in azione di contropiede su assist dello stesso Lewandowski. Nonostante qualche difficoltà e rischio corso (traversa di Huntelaar), Ancelotti può sorridere: secondo successo e Bayern a punteggio pieno.