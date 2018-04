Bundesliga, il Bayern-2 vince, Colonia in B, Amburgo super

I quattro gol del Bayern fanno rumore, quello che accade più in basso fa notizia: la 32esima giornata di Bundesliga riserva emozioni senza fine e in parte ne regalano anche i campioni di Germania che, già certi del titolo ormai da tempo, segnano 4 gol al Francoforte, la rivelazione della stagione ormai in caduta libera. Segnano Dorsch, Wagner, Rafinha e Süle. Numero di titolari: zero. Certo, gli ultimi due in realtà li abbiamo visti in campo anche mercoledì contro il Real e forse giocheranno di nuovo martedì per far fronte all'emergenza infortuni, ma restano riserve. Così, tenendo a riposo i big Lewandowski, Müller, Ribery e Javi Martinez, Heynckes si regala un successo che fa morale in vista del ritorno di Champions a Madrid.



Il secondo verdetto del campionato arriva nella zona calda: è la retrocessione del Colonia, che rimonta due gol a Friburgo, va vicinissimo al sorpasso, ma proprio in pieno recupero subisce il 3-2 che chiude definitivamente i giochi, per quanto anche il pari non sarebbe servito ai biancorossi. L'impresa riesce all'Amburgo che nello scontro diretto di Wolfsburg la spunta 3-1 e si porta a -2 dalla salvezza a due giornate dal termine. Serve un'impresa, perché la squadra è ancora penultima e il Mainz ha una partita in meno, ma i tifosi sognano di potersi vantare ancora di sostenere l'unico club di Germania a non essere mai retrocesso in B.