Bundesliga: Hoffenheim in Champions, l'Amburgo retrocede

Finisce col fumo nero e una schiera di poliziotti in campo: è l'ultima giornata di Bundesliga, l'Amburgo è in vantaggio 2-1 sul Borussia Mönchengladbach in dieci contro undici a trenta secondi dalla fine della partita, ma è un'impresa inutile, perché il Wolfsburg, come era prevedibile, doma il Colonia ultimo in classifica e resta davanti. Così per la prima volta nella sua storia, tra la rabbia dei propri tifosi, l'Amburgo retrocede in Zweite Liga, la Serie B tedesca. L'orologio che segnava anni, mesi, giorni, minuti e secondi della permanenza del club nella massima serie metaforicamente smette di funzionare.



Il Wolfsburg si salva solo per il momento: sarà costretto al playout contro la terza della Zweite Liga, il Kiel. Ad essere sicuro di giocare in Bundesliga l'anno prossimo è il Friburgo che piega 2-0 l'Augsburg e fa festa.



Fa festa anche l'Hoffenheim che le suona al Borussia Dortmund vincendo 3-1 con i gol di Kramaric, Szalai e Kadebarek e chiude addirittura al terzo posto scavalcando proprio i gialloneri per differenza reti. Le due squadre volano a braccetto in Champions chiudendo a quota 55 esatttamente come il Bayer Leverkusen, che batte 3-2 l'Hannover subendo due gol soltanto nel finale e proprio per la differenza reti dovrà accontentarsi dell'Europa League, come il Lipsia, che col 6-2 all'Hertha Berlino tiene dietro lo Stoccarda, vittorioso all'Allianz Arena di Monaco contro il Bayern campione di Germania.