Bundesliga, Friburgo-Bayern 0-4, Heynckes a +20

Lo strapotere stavolta si misura in due numeri: 4, come i gol che il Bayern rifila al Friburgo, e 20, come i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, lo Schalke. Dietro le inseguitrici cambiano di settimana in settimana, la capolista è sempre la stessa e piano piano il distacco diventa siderale, come in nessun altro campionato, dove pure, dalla Francia all'Inghilterra, passando per la Spagna, i discorsi sembrano chiusi ovunque.



La Bundesliga è chiusa virtualmente da tempo e può esserlo ufficialmente il 18 marzo, tra due settimane, giorno di Lipsia-Bayern: contro il club della Red Bull, secondo l'anno scorso e ora solo sesto, il Bayern può conquistare il sesto titolo consecutivo allungando ulteriormente una striscia da record. Dopo quella partita ci sarà la sosta per le nazionali e mancheranno 7 giornate alla fine del campionato, così i punti di vantaggio sulla seconda devono salire a 22. Considerando il ritmo con cui la distanza diventa sempre più ampia, non è poi così difficile.



A Friburgo si è avuta l'ennesima dimostrazione che il campionato tedesco non ha storia, ripensando anche al fatto che al momento in cui Heynckes è arrivato, era a -5 dal Dortmund, allora in testa alla classifica. Poi le ha vinte quasi tutte, 16 su 18, perdendone una e pareggiando la settimana scorsa con l'Hertha. Un autogol di Schwolow (il portiere) ha sbloccato il risultato al 25', poi poco dopo Tolisso ha raddoppiato con un missile spaventoso da fuori area. Nella ripresa Wagner (da due passi) e Müller, sugli sviluppi di un corner, hanno fissato il punteggio sul 4-0.